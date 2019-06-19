ФК «Мордовия» может переехать на стадион «Старт»

Директор футбольного клуба «Мордовия» Николай Левин не исключил возможность того, что команда из Саранска в ближайшем будущем будет проводить домашние матчи на стадионе «Старт».

Соответствующее заявление директор ФК «Мордовия» сделал во время недавнего общения с представителями СМИ. Речь идет о матчах первенства ФНЛ сезона 2019/2020. На стадионе «Мордовия Арена» первые домашние матчи проведет ФК «Тамбов».

Николай Левин также отметил, что ФК «Мордовия» будет стремиться побеждать в каждом матче предстоящего сезона.

По информации «Известий Мордовии».

Ранее сообщалось, что футбольная команда «Мордовия» провела первый контрольный матч в летнем межсезонье.