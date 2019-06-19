В Саранске ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Республиканской и Красноармейской

В Саранске будет ограничено движение транспортных средств на перекрестке улиц Республиканской и Красноармейской.

Указанное ограничение будет действовать в период с 20 июня по 5 июля.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение работ по строительству тепловой сети до проектируемого ЦТП в посёлке Арсенал.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru