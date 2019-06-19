В Мордовии разыскиваются преступники, подозреваемые в краже денег у жителя Киргизии

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух мужчин, которые подозреваются в краже денег у жителя Киргизии.

Житель Киргизии 1971 года рождения на грузовике марки «ДАФ» ехал из Оренбургской области в Москву. Ранним утром 17 июня мужчина остановился на платной автостоянке, расположенной на окраине Зубовой Поляны. Гражданин лег спать, не закрыв дверь грузовика. Пока мужчина спал, двое неизвестных преступников проникли в кабину и похитили из кошелька 300 тыс. казахских тенге (50,34 тыс. рублей).

Все, кто что-либо знает о личностях или же местонахождении злоумышленников, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8 (8342) 38-59-28, 8(8342) 47-77-71 или 02.

Также читайте о том, что в Саранске был заключен под стражу педофил из Дагестана.

Источник: 13.мвд.рф