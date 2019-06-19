В Рузаевском районе осудили местного жителя, жестоко избившего знакомого

В Рузаевском районе суд вынес приговор в отношении 29-летнего местного жителя, который жестоко избил своего знакомого.

20 марта нынешнего года 29-летний гражданин из-за личной неприязни, которая возникла в качестве ответной реакции на противоправные действия его знакомого, ударил последнего кулаком в область челюсти. От удара пострадавший упал на снег. После этого осужденный ещё несколько раз ударил знакомого ногой.

В результате избиения пострадавший получил телесные повреждения крайней степени тяжести.

Решением Рузаевского районного суда в отношении 29-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru