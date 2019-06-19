В Саранске полицейские задержали двух парней, подозреваемых в серии краж

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двух парней, которые подозреваются в совершении нескольких краж.

12 июня в отдел полиции №4 УМВД РФ по городскому округу Саранск обратился 39-летняя женщина, являющаяся индивидуальным предпринимателем, которая сообщила, что днём 11 июня из складского помещения торгового бокса, расположенного на городском рынке, была совершена кража 36 пар очков.

По подозрению в совершении указанного преступления спустя некоторое время были задержаны 18-летний житель Саранска и 21-летний житель посёлка Луховка.

Кроме того, выяснилось, что 13 июня один из подозреваемых украл продукты из магазина, расположенного по адресу – проспект 50 лет Октября.

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Источник: 13.мвд.рф