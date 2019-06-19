В Рузаевке горела баня

В Рузаевке произошло возгорание бани.
Ранним утром 18 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Тургенева. Возле дома №25, расположенного по указанному адресу, загорелась баня. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 12 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Саранске горели заброшенные постройки.
Источник: 13.mchs.gov.ru