Пётр Тултаев реагирует на жалобы жителей Саранска в социальных сетях

Жалобы жителей Саранска в социальных сетях не остаются без внимания главы города.

С 30 мая нынешнего года между микрорайоном Юбилейный, Химмашем и юго-западной частью города курсирует автобусный маршрут №5.

С первого дня работы указанного маршрута горожане в социальных сетях стали жаловаться на несоблюдение интервала автобусом №5. Глава администрации Саранска Пётр Тултаев, ознакомившись с данными жалобами, распорядился провести мониторинг пассажиропотока на этом маршруте.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru