В Лямбирском районе были обнаружены несанкционированные свалки

В Лямбирском районе сотрудниками прокуратуры были обнаружены несанкционированные свалки.
Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что вопреки требованиям законодательства об охране окружающей среды на территории Протасовского и Атемарского сельских поселений расположены несанкционированные свалки отходов потребления.
В суд были направлены исковые заявления с требованиями устранить несанкционированные свалки отходов, которые в настоящее рассмотрены и удовлетворены.
По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.
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Источник: prokrm.ru