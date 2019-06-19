В Лямбирском районе были обнаружены несанкционированные свалки

В Лямбирском районе сотрудниками прокуратуры были обнаружены несанкционированные свалки.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что вопреки требованиям законодательства об охране окружающей среды на территории Протасовского и Атемарского сельских поселений расположены несанкционированные свалки отходов потребления.

В суд были направлены исковые заявления с требованиями устранить несанкционированные свалки отходов, которые в настоящее рассмотрены и удовлетворены.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru