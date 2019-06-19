В Мордовии организации, занимающиеся обработкой древесины, нарушили правила пожарной безопасности

В Лямбирском районе сотрудники прокуратуры добиваются устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что вопреки требованиям действующего законодательства в ООО «Экстра-Лес» первичные средства пожаротушения (огнетушители), установленные в помещении пилорамы, не являются исправными, а в производственном помещении отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. Кроме того, на данном предприятии отсутствуют документы, подтверждающие прохождение его руководителем обучения мерам пожарной безопасности, а также документы о проведении противопожарного инструктажа. Помимо этого, не была разработана инструкция о мерах пожарной безопасности.

Также аналогичные нарушения законодательства были выявлены в деятельности индивидуального предпринимателя.

Руководитель упомянутого предприятия и индивидуальный предприниматель были привлечены к административной ответственности.

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Источник: prokrm.ru