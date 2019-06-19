В Мордовии психологи проводят занятия с несовершеннолетними преступниками

В следственном изоляторе №1 УФСИН РФ по Мордовии психологи проводят занятия по программе «Профилактика влияния криминальной субкультуры на несовершеннолетних».

Указанная программа предполагает индивидуальное раскрытие потенциала подростков для противостояния влиянию криминальной субкультуры в наглядно-смысловой форме. Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете с большим количеством наглядного материала.

Проведенные мероприятия способствуют позитивным личностным изменениям несовершеннолетних, среди которых формирование способности к самоанализу, развитие адекватной самооценки, формирование осознанных социально одобряемых целей жизни, критическое отношение к себе, умение самостоятельно ставить перед собой осуществимые цели.

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Источник: 13.fsin.su