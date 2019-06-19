В 2019 году в Мордовии отремонтируют 241 многоквартирный дом

Глава Мордовии Владимир Волков 18 июня провел рабочую встречу с генеральным директором Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константином Цициным.

В ходе указанной встречи были обсуждены вопросы, касающиеся реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», участия Мордовии в программе капитального ремонта многоквартирных домов, а также модернизации коммунальной инфраструктуры с привлечением финансовой поддержки за счет средств упомянутого фонда.

В нынешнем году в Мордовии на ремонт общего имущества многоквартирных домов будет потрачено более 623 млн рублей. Будет отремонтирован 241 многоквартирный дом.

Также Владимир Волков сообщил, что в настоящее время готовятся документы на представление заявки на получение финансовой поддержки энергоэффективного капремонта.

По информации «Известий Мордовии».

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