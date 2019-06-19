В Рузаевке в результате ДТП пострадали три человека

В Рузаевке произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Указанное происшествие произошло в ночь на 18 июня на улице Чапаева. По предварительной информации, 29-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки УАЗ. После соударения второе транспортное средство опрокинулось.

Водитель ВАЗа и его 28-летний пассажир были госпитализированы. 45-летний мужчина, управлявший УАЗом, также доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая помощь. Автомобилисту был назначен курс домашнего лечения.

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Источник: гибдд.рф