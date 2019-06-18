Разыскиваются очевидцы ДТП в Лямбире, в результате которого погиб подросток

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают очевидцев ДТП в Лямбире, в результате которого погиб 16-летний подросток.

ДТП произошло поздним вечером 11 июня на улице Спортивной. 45-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора» в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух подростков 14- и 16-летнего возраста, которые на обочине ремонтировали мотоцикл марки Futong. От полученных травм 16-летний парень скончался на месте инцидента, второй пострадавший был госпитализирован.

Сотрудники следственного отдела ММО МВД РФ «Лямбирский» просят всех очевидцев ДТП сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 38-59-56, 8-999-778-04-20 или 02.

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Источник: гибдд.рф