В Рузаевке легковушка сбила 18-летнего парня на пешеходном переходе

В Рузаевке 18-летний парень попал под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля марки «Лада-Приора», двигаясь по улице Ленина, совершил наезд на 18-летнего молодого человека, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавший получил многочисленные телесные повреждения. Молодой человек был доставлен в районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи парень был отпущен домой.

Известно, что водитель легковушки в момент ДТП был трезв.

В настоящее время проводится проверка по факту данного происшествия.

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Источник: гибдд.рф