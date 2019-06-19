В Саранске 36-летний водитель иномарки сбил 83-летнюю пенсионерку

В Саранске 83-летняя женщина попала под колёса иномарки.

Указанное происшествие произошло днём 18 июня на улице Миронова. По предварительной информации, 36-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Форд-Фокус», во время движения задним ходом совершил наезд на 83-летнюю пенсионерку.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

В настоящее время известно, что водитель иномарки в момент наезда на пенсионерку был трезв.

Также читайте о том, что в Рузаевке произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Источник: гибдд.рф