В Саранске опрокинулась иномарка

В Саранске произошло ДТП с участием иномарки.

ДТП произошло вечером 18 июня недалеко от дома №16, который расположен по адресу – улица Ботевградская. 28-летняя гражданка, которая находилась за рулем автомобиля марки «Опель-Мокка», врезалась в забор. После этого транспортное средство опрокинулось.

28-летняя гражданка доставлялась в ГБУЗ РМ «МРЦКБ». Серьезных травм девушка не получила. В стационарном и амбулаторном лечении гражданка не нуждается.

В ходе проведения медицинского освидетельствования было установлено, что в момент ДТП в крови девушки не было алкоголя.

Ранее сообщалось, что в Рузаевке легковушка сбила 18-летнего парня на пешеходном переходе.

Источник: гибдд.рф