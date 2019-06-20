В Теньгушевском районе горела баня

В Теньгушевском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.
Днём 19 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в селе Башкирцы произошел пожар. Возле дома №2, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелась баня. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 15 квадратных метров.
В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о возгорании бани в Рузаевке.
Источник: 13.mchs.gov.ru