Житель Саранска, решивший купить квартиру в Санкт-Петербурге, стал жертвой мошенника

Неизвестный мошенник ограбил жителя Саранска, решившего приобрести квартиру в Санкт-Петербурге.

Недавно 40-летний житель Саранска обнаружил на одном из популярных сайтов объявление о продаже двухкомнатной квартиры в Санкт-Петербурге. Мужчину привлекла стоимость жилья, которая была равна цене однокомнатной квартиры в Саранске. Горожанин связался с продавцом, договорился с ним покупке недвижимости и перечислил ему 330 тыс. рублей в качестве предоплаты.

После перечисления денег продавец перестал выходить на связь.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф