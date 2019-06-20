В селе Большое Игнатово загорелся мусорный контейнер

В селе Большое Игнатово произошло возгорание мусорного контейнера.

Указанное происшествие произошло в ночь на 19 июня. На одной из улиц упомянутого населенного пункта загорелся мусорный контейнер. Площадь распространения пламени к моменту приезда пожарных составляла 2 квадратных метра.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания мусорного контейнера в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Теньгушевском районе горела баня.

Источник: 13.mchs.gov.ru