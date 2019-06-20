В Саранске сотрудники полиции изъяли из продажи спиртовые лосьоны

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли из продажи спиртовые лосьоны.

Стражи порядка обнаружили в киоске, расположенном на улице Веселовского, спиртовой лосьон, а также установили факт незаконной реализации гражданину 1988 года рождения двух флаконов спиртосодержащего косметического лосьона объемом 99 мл стоимостью 30 рублей за единицу продукции.

Под прилавком была обнаружена целая коробка с флаконами данного лосьона, предназначенного для продажи.

В настоящее время проводится проверка в отношении продавца и владельца указанной торговой точки.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года было принято постановление, предусматривающее запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% за 0,5 литра готовой продукции.

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Источник: 13.мвд.рф