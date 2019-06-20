В Ичалковском районе горел автомобиль

В Ичалковском районе пожарные ликвидировали возгорание автомобиля.

В ночь на 20 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре, произошедшем в населенном пункте Баево. Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили, что горит автомобиль. Площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru