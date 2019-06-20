В Саранске иномарка врезалась в столб

В Саранске произошло ДТП с участием иномарки.

Указанное происшествие произошло в ночь на 20 июня на пересечении улиц Севастопольской и Волгоградской. Гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено», врезался в столб. После этого машина, по предварительным данным, загорелась.

В результате ДТП пострадал один человек. Какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

Причина происшествия в скором времени будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru