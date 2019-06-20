В Теньгушевском районе горели надворные постройки и жилой дом

В Теньгушевском районе произошел масштабный пожар.

В ночь на 20 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Вечкидеево. На улице Центральной загорелись надворные постройки и жилой дом №34. Площадь распространения пламени составила 215 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания надворных построек и жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru