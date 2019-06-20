В Рузаевском районе в ДТП пострадал 31-летний мужчина

В Рузаевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 31-летний мужчина.

Указанное происшествие произошло в ночь на 19 июня на 1-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Юрьевку и Архангельское Голицыно. 31-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Ларгус», допустил съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

31-летний автомобилист доставлялся в ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ», где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

В момент ДТП 31-летний гражданин был трезв.

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Источник: гибдд.рф