В УФСИН РФ по Мордовии проводятся психологические занятия с личным составом

В исправительной колонии №12 УФСИН РФ по Мордовии психологами психологической лаборатории была разработана программа психологического сопровождения молодых сотрудников, направленная на формирование стрессоустойчивости.

Занятия включают в себя несколько упражнений, направленных на изменение восприятия жизненных ситуаций.

После проведенных психокоррекционных мероприятий участники отметили, что научились смотреть на стрессовые события более гибко, а также смогли находить в них не только отрицательные, но и положительные стороны.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su