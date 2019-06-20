27-летний житель Саранска во время ссоры пырнул приятеля ножом

В Саранске был задержан 27-летний молодой человек, который пырнул ножом своего приятеля.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что вечером 16 июня 27-летний парень распивал алкогольные напитки в компании своего приятеля 1992 года рождения. В ходе попойки собутыльники поссорились. В процессе выяснения отношений 27-летний участник застолья два раза ударил приятеля ножом в брюшную полость.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у парня повреждение печени.

27-летний приятель пострадавшего был задержан. Молодой человек полностью признал свою вину. В отношении парня было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф