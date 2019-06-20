В Мордовии осужденные показали театральную постановку о профилактике наркомании

В исправительной колонии №3 УФСИН РФ по Мордовии осужденные показали театральную постановку, посвященную профилактике наркомании.

Главным посылом спектакля было утверждение мысли о том, что человек, употребляющий наркотики, своими руками лишает себя жизни, а также приносит немало различных неприятностей и бед в жизни близких людей.

Помимо этого, в библиотеке упомянутого исправительного учреждения была организована выставка рисунков антинаркотической тематики.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su