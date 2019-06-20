В Мордовии гражданина Киргизии осудили за хранение наркотиков

В Мордовии суд вынес приговор в отношении гражданина Киргизии, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в марте нынешнего года 36-летний гражданин Киргизии приехал к своим родственникам, проживающим в Теньгушевском районе. Вскоре после приезда в Мордовию мужчина был задержан полицейскими. В ходе личного досмотра гражданина Киргизии стражи порядка обнаружили и конфисковали 2,67 грамма гашиша и 1,57 грамма спайса.

Решением Темниковского районного суда в отношении 36-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф