В одной из колоний Мордовии прошла спартакиада

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии прошла спартакиада.

В указанном мероприятии приняли участие осужденные всех отрядов упомянутого исправительного учреждения.

Осужденные соревновались в нескольких дисциплинах, среди которых отжимание от пола, упражнение на пресс, прыжки в длину, челночный бег.

Самый лучший результат по всем четырем дисциплинам показали осужденные отряда №1.

Проведение подобных мероприятий способствует формированию здорового образа жизни у осужденных.

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Источник: 13.fsin.su