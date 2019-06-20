В Саранске сотрудники ГИБДД провели акцию «Дорога к школе»

В Саранске прошла акция под названием «Дорога к школе».

Указанная акция проводилась в формате выездной проверки, в ходе которой были обследованы участки дорог вблизи образовательных учреждений города.

Возле МОУ «Лицей №43» сотрудники Госавтоинспекции обнаружили отсутствие пешеходных ограждений, установку дорожных знаков с нарушениями и не в полном объеме, а также отсутствие искусственных дорожных неровностей. Похожая ситуация наблюдается на участке дороги вблизи МОУ «СОШ №18», где нет искусственных дорожных неровностей, а установленные дорожные знаки не соответствуют действующим требованиям.

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Источник: 13.мвд.рф