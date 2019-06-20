В Инсарском районе произошел пожар на территории заброшенной фермы

В Инсарском районе пожарные ликвидировали возгорание на территории заброшенной фермы.

Указанное происшествие произошло в ночь на 20 июня в населенном пункте Кульмеж. На территории заброшенной фермы загорелась кровля хозяйственной постройки. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 150 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина рассматриваемого происшествия в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru