В Инсарском районе произошел пожар на территории заброшенной фермы

В Инсарском районе пожарные ликвидировали возгорание на территории заброшенной фермы.
Указанное происшествие произошло в ночь на 20 июня в населенном пункте Кульмеж. На территории заброшенной фермы загорелась кровля хозяйственной постройки. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 150 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина рассматриваемого происшествия в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru