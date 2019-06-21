В Саранске горела надворная постройка

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание надворной постройки.

Днём 20 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Революционной. Возле дома №64, расположенного по указанному адресу, загорелась надворная постройка. Площадь распространения пламени составляла 1 квадратный метр.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru