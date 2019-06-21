В Мордовии осудили местную жительницу, угрожавшую убийством своей матери

В Атяшевском районе суд вынес приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в угрозе убийством своей матери.

В феврале нынешнего года жительница села Дубенки, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своей престарелой матерью. В процессе выяснения отношений сельчанка несколько раз ударила мать руками и ногами. Кроме того, осужденная угрожала старушке убийством.

Решением суда в отношении жительницы села Дубенки была избрана мера наказания в виде обязательных работ сроком на 200 часов.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru