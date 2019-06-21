В Саранске изъяли из оборота фальшивую денежную купюру

В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

19 июня кассир объединения инкассации при пересчете денежной выручки, поступившей из одного из магазинов Саранска, обнаружили и конфисковали поддельную банкноту номиналом 5 тыс. рублей.

При проверке фальшивой денежной купюры были обнаружены следующие несоответствия: полное свечение рисунка в инфракрасных лучах, металлизированная нить выполнена путем нанесения краски, шероховатость бумаги, отсутствие радужного свечения, микроперфорация выполнена путем прокола. По предварительным данным, поддельная банкнота находилась в обороте длительное время.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф