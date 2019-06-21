В одном из домов Саранска загорелся матрац

В Саранске произошел пожар в жилом доме.

Происшествие произошло утром 20 июня в доме №11, который расположен по адресу – улица Лесная. На лестничной клетке загорелся матрац. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина инцидента в настоящее время устанавливается.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru