В Ковылкино загорелся мусорный бак

В Ковылкино произошло возгорание мусорного бака.

Утром 20 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Урицкого. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит мусорный бак. Площадь распространения пламени составляла 1 квадратный метр.

По предварительной информации, вследствие данного инцидента никто не пострадал.

Причина возгорания мусорного бака в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в одном из домов Саранска загорелся матрац.

Источник: 13.mchs.gov.ru