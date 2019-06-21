В МГУ имени Н. П. Огарева увеличилось количество бюджетных мест для абитуриентов

В Мордовском государственном университете имени Н. П. Огарева увеличилось количество бюджетных мест.
В нынешнем году в указанном учебном заведении для поступающих было выделено 2325 бюджетных мест, что на 185 мест больше, нежели годом ранее.
Количество бюджетных мест увеличилось по направлениям естественнонаучного и технического профилей. Кроме того, в минувшем году не было бюджетных мест для экономистов и юристов, в этом году они вновь были открыты.
По информации «Известий Мордовии».
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