В МГУ имени Н. П. Огарева увеличилось количество бюджетных мест для абитуриентов

В Мордовском государственном университете имени Н. П. Огарева увеличилось количество бюджетных мест.

В нынешнем году в указанном учебном заведении для поступающих было выделено 2325 бюджетных мест, что на 185 мест больше, нежели годом ранее.

Количество бюджетных мест увеличилось по направлениям естественнонаучного и технического профилей. Кроме того, в минувшем году не было бюджетных мест для экономистов и юристов, в этом году они вновь были открыты.

По информации «Известий Мордовии».

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