Константин Базелюк продолжит карьеру в ФК «Мордовия»

Футбольная команда «Мордовия» на один год подписала контракт с форвардом Константином Базелюком.

В минувшем сезоне Константин Базелюк выступал за «СКА-Хабаровск». Форвард забил семь голов и отдал две голевые передачи.

Кроме того, имеются сведения, согласно которым мордовскую команду в новом сезоне пополнят Максим Лаукиз и Александр Джумаев.

Также в настоящее время «Мордовия» рассматривает возможность заключение контракта с нападающим Давидом Аршакяном, который выступал в МЛС за «Чикаго Файр», где его партнером был Бастиан Швайнштайгер.

По информации «Известий Мордовии».

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