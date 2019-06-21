Жителя Ковылкино, который уклонялся от уплаты алиментов, приговорили к исправительным работам

В Ковылкино суд вынес приговор в отношении 40-летнего местного жителя, который уклонялся от уплаты алиментов.

40-летний житель Ковылкино, не имеющий постоянного места работы, но имеющий возможность по возрасту и состоянию здоровья трудоустроиться, не выплачивал денежные средства на содержание своего ребенка.

Решением Ковылкинского районного суда в отношении 40-летнего мужчины была избрана мера наказания в виде исправительных работ на срок 4 месяца с удержанием 5% заработной платы ежемесячно в доход государства.

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Источник: kovilkinsky.mor.sudrf.ru