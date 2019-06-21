Жителя Ковылкино осудили за кражу денег с электронного кошелька

В Ковылкино суд вынес приговор в отношении 39-летнего местного жителя, который украл денежные средства с электронного кошелька своего знакомого.

19 февраля нынешнего года 39-летний житель Ковылкино находился в салоне своего автомобиля вместе со знакомым. Последний попросил осужденного предоставить ему мобильный телефон. Знакомый преступника хотел проверить баланс своего счета в электронном кошельке «Киви-Кошелек». Осужденный дал пострадавшему мобильный телефон. Знакомый злоумышленника, проверив баланс, вернул гаджет, забыв выйти из личного кабинета. Преступник решил воспользоваться данным обстоятельством. 39-летний гражданин попросил другого своего знакомого разрешить перевести на его банковскую карту денежные средства в сумме 4800 рублей и затем обналичить их. Последний, не зная о преступном замысле, разрешил совершить указанные операции.

Украденные деньги преступник потратил на личные нужды.

Решением суда в отношении 39-летнего жителя Ковылкино была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф