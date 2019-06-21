В Старошайговском районе откроется новый автобусный маршрут до Саранска

В Старошайговском районе в скором времени откроется новый автобусный маршрут.

Автобусный маршрут, который соединит Саранск и посёлок Восход, откроется 24 июня. Автобусы буду ездить по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.

Из Саранска автобусы будут отправляться в 06:20, 10:40 и 14:20. Из посёлка Восход транспортные средства будут выезжать в 08:20, 12:20 и 16:20.

Представители администрации Старошайговского района сообщили, что на новом маршруте будет действовать льготный проезд.

По информации «Известий Мордовии».

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