В Кочкуровском районе в ДТП пострадали три человека

В Кочкуровском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло днём 20 июня на одном из участков дороги, соединяющей Саранск и Кочкурово. По предварительной информации, гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Мерседес», не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

Вследствие данного ДТП пострадали три человека. В настоящее время какая-либо информация о состоянии пострадавших отсутствует.

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Источник: 13.mchs.gov.ru