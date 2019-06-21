В Зубово-Полянском районе произошел лесной пожар

В Зубово-Полянском районе произошел пожар на территории леса.
Указанное происшествие произошло днём 20 июня. Загорелась лесная подстилка на площади 0,69 га. Угрозы населенным пунктам не было.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.
Причина возгорания в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии быть осторожными при обращении с огнём, а также соблюдать все правила пожарной безопасности.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в одном из домов Саранска загорелся матрац.
Источник: 13.mchs.gov.ru