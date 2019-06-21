В Зубово-Полянском районе произошел лесной пожар

В Зубово-Полянском районе произошел пожар на территории леса.

Указанное происшествие произошло днём 20 июня. Загорелась лесная подстилка на площади 0,69 га. Угрозы населенным пунктам не было.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии быть осторожными при обращении с огнём, а также соблюдать все правила пожарной безопасности.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в одном из домов Саранска загорелся матрац.

Источник: 13.mchs.gov.ru