В Атюрьево в результате ДТП пострадала 54-летняя велосипедистка

В Атюрьево произошло ДТП, в результате которого пострадала 54-летняя велосипедистка.
Указанное происшествие произошло утром 20 июня на улице Центральной. По предварительной информации, 54-летняя велосипедистка врезалась в автомобиль марки «Дэу-Матиз», который двигался в попутном направлении.
Велосипедистка получила телесные повреждения. Женщина была госпитализирована в ГБУЗ РМ «Торбеевская МБ».
Водитель автомобиля в момент ДТП был трезв.
Также читайте о том, что в Кочкуровском районе накануне произошло ДТП с участием иномарки, в результате которого пострадали три человека.
Источник: гибдд.рф