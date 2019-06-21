В Атюрьево в результате ДТП пострадала 54-летняя велосипедистка

В Атюрьево произошло ДТП, в результате которого пострадала 54-летняя велосипедистка.

Указанное происшествие произошло утром 20 июня на улице Центральной. По предварительной информации, 54-летняя велосипедистка врезалась в автомобиль марки «Дэу-Матиз», который двигался в попутном направлении.

Велосипедистка получила телесные повреждения. Женщина была госпитализирована в ГБУЗ РМ «Торбеевская МБ».

Водитель автомобиля в момент ДТП был трезв.

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Источник: гибдд.рф