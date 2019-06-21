В Саранске в ДТП с участием двух легковушек пострадал 21-летний парень

В Саранске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого пострадал 21-летний молодой человек.

Указанное ДТП произошло утром 20 июня на территории Пролетарского района города. На пересечении улиц Титова и Строительной 40-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Форд-Мондео», не уступил дорогу легковушке марки ВАЗ-21130, которая двигалась во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора. В итоге транспортные средства столкнулись.

21-летний водитель ВАЗа был госпитализирован в ГБУЗ РМ РКБ №4.

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Источник: гибдд.рф