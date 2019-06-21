В Краснослободском районе опрокинулся легковой автомобиль

В Краснослободском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

Происшествие произошло вечером 20 июня на 51-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск. 40-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21150, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель легковушки был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ».

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Источник: гибдд.рф