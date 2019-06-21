В Саранске 40-летний водитель иномарки сбил 24-летнего парня

В Саранске 24-летний молодой человек попал под колёса иномарки.

Происшествие произошло поздним вечером 20 июня в Ленинском районе Саранска. 40-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Кадиллак», проезжая мимо дома №65, расположенного по адресу – улица Ботевградская, совершил наезд на 24-летнего парня, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.

Пешеход доставлялся в ГБУЗ РМ МРКБ, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф