В Кочкуровском районе иномарка сбила несовершеннолетнего велосипедиста

В Кочкуровском районе 12-летний велосипедист попал под колёса иномарки.

Указанное ДТП произошло утром 20 июня на территории села Семилей. На улице Центральной 31-летний водитель автомобиля марки «Опель» совершил наезд на 12-летнего велосипедиста, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении.

В настоящее время какая-либо информация о состоянии велосипедиста отсутствует.

Сотрудники ГИБДД обнаружили, что на месте ДТП отсутствует горизонтальная разметка.

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Источник: гибдд.рф