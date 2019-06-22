В Саранске продлили ограничение движения транспортных средств на перекрестке улиц Титова и Республиканской

В Саранске было продлено ограничение движения транспортных средств на перекрестке улиц Республиканской и Титова.

Изначально ограничение движения транспортных средств на указанном перекрестке было введено утром 21 июня и должно было быть снято в ночь на 22 июня, но по определенным причинам было продлено до 00:00 24 июня.

Причиной введения рассматриваемого ограничения стала коммунальная авария. По упомянутому адресу засорился канализационный коллектор. Дурно пахнущая вода устремилась в подвал жилого дома №141, расположенного по адресу – улица Республиканская.

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Источник: adm-saransk.ru