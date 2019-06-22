В Саранске построили новое студенческое общежитие

В Саранске появилось новое студенческое общежитие.

Новое общежитие, в котором будут проживать студенты МГУ им. Н. П. Огарева, было построено на улице Ворошилова. В данном здании смогут проживать 530 человек.

С открытием нового общежития общий номерной фонд упомянутого учебного заведения составит более 6000 мест.

Ректор МГУ им. Н. П. Огарева заявил, что ежегодно около 70% поступающих в учебное заведение являются выпускниками школ Мордовии. Порядка 30% студентов прибывают на обучение из других стран. В настоящее время в университете обучаются около 2000 иностранных граждан.

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Источник: mordovmedia.ru